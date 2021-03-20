В Австралии бушует мышиная лихорадка – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Причиной всплеска заболевания стали полчища мышей, активизировавшихся после сбора масштабного урожая зерна. Особенно от грызунов пострадал штат Новый Уэльс, пишет Sky News.

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В этом году в Австралии собрали небывалый урожай зерновых культур. После сбора и просушки фермеры разложили тюки с зерном по складам, и теперь все хозяйственные помещения заполонили мыши. По словам работников ферм, количество грызунов исчисляется сотнями тысяч.

Кроме того, что мыши активно едят запасы зерна, они еще начали кусать людей – в местные больницы начали поступать люди с мышиной лихорадкой, развившейся после укусов.

Австралийцы пытаются бороться с грызунами, отлавливая их, блокируя двери с окнами и расставляя яды, но пока все идеи малоэффективны, пишут журналисты. Тем более, что одна пара мышей всего за сезон может воспроизвести до 500 новых особей.

В феврале 2021 года в Африке впервые за последние пять лет началась новая эпидемия лихорадки Эбола.

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Дарья Мостовая

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