UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австралию поразила мышиная чума. Из-за обильного урожая в стране нашествия грызунов: видео видео

20.03.2021, 17:20
мышь (depositphotos.com)
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

В Австралии бушует мышиная лихорадка – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Причиной всплеска заболевания стали полчища мышей, активизировавшихся после сбора масштабного урожая зерна. Особенно от грызунов пострадал штат Новый Уэльс, пишет Sky News.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В этом году в Австралии собрали небывалый урожай зерновых культур. После сбора и просушки фермеры разложили тюки с зерном по складам, и теперь все хозяйственные помещения заполонили мыши. По словам работников ферм, количество грызунов исчисляется сотнями тысяч.

Кроме того, что мыши активно едят запасы зерна, они еще начали кусать людей – в местные больницы начали поступать люди с мышиной лихорадкой, развившейся после укусов.

Австралийцы пытаются бороться с грызунами, отлавливая их, блокируя двери с окнами и расставляя яды, но пока все идеи малоэффективны, пишут журналисты. Тем более, что одна пара мышей всего за сезон может воспроизвести до 500 новых особей.

Читайте также: В Канаде у бывшего бездомного выявили окопную лихорадку времен Первой мировой

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео мыши Австралия урожай укус мышиная лихорадка мышиная чума
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 