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Беларуские пограничники дырявили "стену" на границе с Литвой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 10:20
Видео - Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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Беларуские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой, чтобы забросить в страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщила латвийская Служба охраны госграницы, передает Delfi.

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5 октября в районе приграничной беларуской деревни Табаришкяй собралась группа из 12 человек: семь нелегалов, два пограничника с автоматами и три представителя спецслужб Беларуси.

Пограничники стали резать колючую проволоку и металлические элементы забора, ломать ворота. Через несколько минут через брешь в заборе в Литву зашли мигранты, а беларуские силовики следили из-за кустов.

Нелегалов задержали латвийские пограничники. У шестерых мужчин и одной женщины не было документов, они представились гражданами Ирана и Бангладеша. После процедур их вернули в Беларусь.

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Марко Сировой
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граница беларусь мигранты литва александр лукашенко нелегалы
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