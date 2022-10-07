Беларуские пограничники портят колючую проволоку на границе с Литвой, чтобы забросить в страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщила латвийская Служба охраны госграницы, передает Delfi.
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5 октября в районе приграничной беларуской деревни Табаришкяй собралась группа из 12 человек: семь нелегалов, два пограничника с автоматами и три представителя спецслужб Беларуси.
Пограничники стали резать колючую проволоку и металлические элементы забора, ломать ворота. Через несколько минут через брешь в заборе в Литву зашли мигранты, а беларуские силовики следили из-за кустов.
Нелегалов задержали латвийские пограничники. У шестерых мужчин и одной женщины не было документов, они представились гражданами Ирана и Бангладеша. После процедур их вернули в Беларусь.
- Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко еще год назад начал пытаться создать миграционный кризис в ЕС, забрасывая нелегалов к границам стран Балтии и Польши.
- 2 октября 2022-го Польша показала достроенную "стену" на границе с Беларусью.
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