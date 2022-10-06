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Исчезновение украинских беженцев на границе может быть подготовкой провокации РФ – Эстония

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:59
Исчезновение украинских беженцев на границе может быть подготовкой провокации РФ – Эстония - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото - EPA)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предупредил, что нежелание российских властей пропускать через границу беженцев из Украины не является случайностью и может свидетельствовать о подготовке провокаций. Об этом пишет ERR.es.

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"Пробка, возникшая на границе, и ее неожиданное исчезновение не случайны", – сказал на пресс-конференции глава МИД Эстонии. Министр считает, что речь идет о "системной деятельности", которая может оказаться подготовкой пограничной провокации.

По состоянию на 5 октября на пропускном пункте Куничина Гора с российской стороны собралась очередь из примерно 1000 украинских беженцев, однако к 6 октября эти люди с границы исчезли, так ее и не перейдя. По мнению Рейнсалу, это стало результатом преднамеренных действий российских властей, скорее всего, насильственных.

"У нас нет технической информации о том, какие средства были применены, но ясно, что в контексте войны с Украиной, Россия намерена жестко контролировать, кому разрешено пересекать границу", — сказал министр.

Глава МИД Эстонии заявил, что его страна "осуждает Россию за то, что она не пропускает беженцев через границу и использует их в гибридных действиях".

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония следит за ситуацией и готова использовать все необходимые средства в случае возникновения угрозы на ее границе.

  • 5 октября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал в эфире, что на пропускном пункте Куничина Гора/Лухамаа скопились на российской стороне сотни людей из Украины, многие из которых ждали там несколько дней практически без еды и воды, поскольку российские власти затягивали для них пограничные процедуры. Затем эти люди были куда-то вывезены.

Сергій Бережний
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граница эстония провокация Урмас Рейнсалу беженцы из Украины
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