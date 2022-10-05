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У границы с Эстонией россияне увезли неизвестно куда более 1000 украинских беженцев – ERR

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 21:51
У границы с Эстонией россияне увезли неизвестно куда более 1000 украинских беженцев – ERR - Фото
Скриншот видео ERR

Более 1000 украинских беженцев, которые собрались за юго-восточной границей Эстонии, россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

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Как отмечается, Агентство полиции и охраны границ Эстонии (АПП) пытается выяснить судьбу украинцев.

"У границы ожидало чуть больше тысячи человек, но сегодня их уже нет – их посадили в грузовики и увезли, – сказал Ляэнеметс. – Мы не знаем, куда их увезли. Сейчас полиция и Департамент погранохраны работают над получением этой информации".

По словам министра, АПП использует беспилотники, чтобы определить, куда отправили российские власти беженцев.

Начальник пограничного пункта Питер Маран предположил, что беженцам могли предоставить временное жилье российские волонтеры, чтобы люди, которые несколько дней провели на улице, не мерзли.

Глава МВД Эстонии не исключает подготовку Россией провокации – попытки массового незаконного пересечения границы. Он выразил опасение, что при таком сценарии к реальным беженцам могут присоединиться граждане России, а также агенты российских спецслужб.

Однако точной информации о местонахождении украинцев пока нет.

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Наталія Медведєва
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война беженцы эстония
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