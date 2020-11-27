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Белка опьянела от забродивших груш и стала звездой интернета: видео

В американском городке Инвер-Гров-Хайтс, штат Миннесота, белка пробралась на ферму и наелась забродивших груш, стоявших там в миске. Хозяйка фермы Кейтлин Морлок сняла опьяневшего зверька на видео, которое быстро распространилось по сети и стало вирусным.

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По словам Морлок, она перебирала груши, отложив самые плохие из них в отдельную миску для поросенка Гамлета. После миска с грушами была выставлена на улицу.

На следующий день фермерша заметила возле миски белку – та ела груши, шаталась и вела себя очень странно, из чего Морлок сделала вывод, что фрукты, скорее всего, забродили. В конце трапезы белка просто свалилась возле миски, придя в себя только на следующее утро.

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Теги: видео, алкоголь, белка, груша
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