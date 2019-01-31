У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс заявила о "божественном вмешательстве" в выборы президента США

Реклама
Реклама

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила журналистам о "божественном вмешательстве" в выборы 2016 года, благодаря которому Трамп и стал главой Соединенных Штатов. Видео с фрагментом интервью опубликовано на канале христианской телекомпании CBN News в YouTube.

"Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Бог хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, именно поэтому он стал им", - сказала она.

Реклама

Пресс-секретарь главы Белого дома отметила, что он проделал "огромную работу в поддержке многих вещей, которые действительно волнуют верующих".

Сандерс добавила, что США поддерживают христиан в Сирии, поддерживают курдов: "Мы по-прежнему будем присутствовать в регионе (в Сирии - ред.), но насколько мы можем продолжать полностью и окончательно уничтожать (терористов - ред.) Исламского государства, настолько президент хочет, чтобы наши войска вышли из Сирии, хочет больше из них вернуть домой".

Читайте также: Трамп обиделся: "Я никогда не работал на Россию"

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы в США, Сара Сандерс, США, дональд трамп, видео, президент сша, бог, божественное вмешательство, смотреть видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Донбассе появились экипажи военных медиков "как в НАТО" — видео
В Донбассе появились экипажи военных медиков "как в НАТО" — видео
В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео
В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео
У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео
У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео
Авто Электромобили: рекорд продаж в декабре и результаты за год
Растаможить евробляху: цены, сложности, подводные камни
Авто Растаможить евробляху: цены, сложности, подводные камни
Суд отказался снимать арест с акций владельцев Мотор Сич
Экономика Суд отказался снимать арест с акций владельцев Мотор Сич
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Донбассе появились экипажи военных медиков "как в НАТО" — видео
В Донбассе появились экипажи военных медиков "как в НАТО" — видео
В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео
В Израиле показали сенсорный прицел с GPS и 3D-гироскопом: видео 10:12
У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео
У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео 10:00
Китайский луноход переночевал и невредимый продолжил работу
Китайский луноход переночевал и невредимый продолжил работу 09:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 