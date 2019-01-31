У Трампа заявили о "вмешательстве Бога" в выборы США: видео

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила журналистам о "божественном вмешательстве" в выборы 2016 года, благодаря которому Трамп и стал главой Соединенных Штатов. Видео с фрагментом интервью опубликовано на канале христианской телекомпании CBN News в YouTube.

"Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Бог хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, именно поэтому он стал им", - сказала она.

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Пресс-секретарь главы Белого дома отметила, что он проделал "огромную работу в поддержке многих вещей, которые действительно волнуют верующих".

Сандерс добавила, что США поддерживают христиан в Сирии, поддерживают курдов: "Мы по-прежнему будем присутствовать в регионе (в Сирии - ред.), но насколько мы можем продолжать полностью и окончательно уничтожать (терористов - ред.) Исламского государства, настолько президент хочет, чтобы наши войска вышли из Сирии, хочет больше из них вернуть домой".

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