Центральное разведуправление США опубликовало в соцсетях инструкцию на русском языке, как вступить с ним в виртуальный контакт.
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В инструкции детально описаны методы безопасного виртуального контакта с ЦРУ. Рекомендуется делать это не с личного компьютера, с использованием анонимайзеров, браузера TOR или VPN.
"Мы будем рады сотрудничеству и ждем общения с Вами!" – говорится в инструкции.
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