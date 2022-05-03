Центральное разведуправление США опубликовало в соцсетях инструкцию на русском языке, как вступить с ним в виртуальный контакт.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В инструкции детально описаны методы безопасного виртуального контакта с ЦРУ. Рекомендуется делать это не с личного компьютера, с использованием анонимайзеров, браузера TOR или VPN.

"Мы будем рады сотрудничеству и ждем общения с Вами!" – говорится в инструкции.

Читайте также: Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.