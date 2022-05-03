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"Будем рады сотрудничеству". ЦРУ на русском опубликовало инструкцию, как с ними связаться видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 09:20
ЦРУ (фото - CIA, Facebook)
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Центральное разведуправление США опубликовало в соцсетях инструкцию на русском языке, как вступить с ним в виртуальный контакт.

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В инструкции детально описаны методы безопасного виртуального контакта с ЦРУ. Рекомендуется делать это не с личного компьютера, с использованием анонимайзеров, браузера TOR или VPN.

"Мы будем рады сотрудничеству и ждем общения с Вами!" – говорится в инструкции.

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Марк Сировой
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