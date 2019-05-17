"Черт, у нас тут истребитель!" F-16 упал на склад в США - видео

Завершая тренировочный полет, в калифорнийском городе Риверсайд истребитель ВВС США F-16 немного не долетел до авиабазы March Reserve Air Force Base и рухнул на здание склада у автотрассы. Об этом пишет сайт местного канала ABC News, показывая несколько видео последствий.

На одном из них работник склада заходит, видит сцену крушения и говорит: "Черт побери, у нас тут в доме военный самолет!"

Реклама

Летчик и самолет - из ВВС Нацгвардии США, только из разных подразделений.

Видео: NBC4 WCMH-TV Columbus, ABC7



