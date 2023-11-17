Пес президента Молдовы Майи Санду по прозвищу Кодруца укусил президента Австрии Александера Ван дер Беллена, из-за чего на дальнейших мероприятиях тот был вынужден быть с повязкой на руке. Об этом сообщает молдавское издание News Maker.

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Журналисты пишут, что Санду познакомила президентов Австрии и Словении со своим любимцем 16 ноября. В момент знакомства Ван дер Беллен хотел погладить Кодруца, однако тот на него напал.

News Maker публикует видео инцидента. На ролике видно, что пес довольно сильно укусил президента Австрии. Об этом свидетельствует и то, что остальные мероприятия он провел с повязкой и тейпом на руке.

Кодруц – бездомная собака, живущая в администрации президента Молдовы. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате ДТП пес потерял лапу.

Предыдущий пес президента США Джо Байдена Мейджор по меньшей мере дважды кусал работников Белого дома. Байден говорил, что взятой из приюта собаке тяжело дается адаптация в Вашингтоне. В настоящее время пес проживает преимущественно в Уилмингтоне, штат Делавер.

Такие же инциденты происходят и с новым любимцем семьи американского президента Командором. Сотрудники Секретной службы США жалуются на периодические укусы.

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