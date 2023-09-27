Пес Байдена Командор укусил еще одного сотрудника Секретной службы – The Hill

Пес Командор, принадлежащий семье президента США Джо Байдена, укусил очередного сотрудника Секретной службы, тот обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает издание The Hill.

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Спикер Секретной службы Энтони Гульелми заявил, что инцидент произошел вечером 25 сентября.

"Вчера около 20:00 офицер полиции Секретной службы вошел в контакт с домашним любимцем семьи Джо Байдена и был укушен. Медицинский персонал предоставил комплексную помощь офицеру", – говорится в заявлении.

Командор – двухлетний пес породы немецкая овчарка. По данным Politico, животное причинило 10 инцидентов в Вашингтоне и Делавэре, родном штате Байдена, с участием спецагентов, обеспечивающих охрану первых лиц в США.

Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружественными" укусами.

11 ноября 2020 года Байден пообещал возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. У предыдущего президента США Дональда Трампа их не было, впервые за более чем 100 лет.

19 июня 2021-го у Байдена умерла одна из немецких овчарок, пес по кличке Чемп.

Пес Байдена Мейджор минимум дважды кусал работников Белого дома. Президент США говорил, что взятой из приюта собаке тяжело дается адаптация в Вашингтоне. В настоящее время пес проживает в основном в Уилмингтоне, штат Делавэр.

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