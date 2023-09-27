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Пес Байдена Командор укусил еще одного сотрудника Секретной службы – The Hill

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 06:23
Пес Байдена Командор укусил еще одного сотрудника Секретной службы – The Hill - Фото
Пес Командор и Джо Байден (Скриншот)

Пес Командор, принадлежащий семье президента США Джо Байдена, укусил очередного сотрудника Секретной службы, тот обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает издание The Hill.

Спикер Секретной службы Энтони Гульелми заявил, что инцидент произошел вечером 25 сентября.

"Вчера около 20:00 офицер полиции Секретной службы вошел в контакт с домашним любимцем семьи Джо Байдена и был укушен. Медицинский персонал предоставил комплексную помощь офицеру", – говорится в заявлении.

Командор – двухлетний пес породы немецкая овчарка. По данным Politico, животное причинило 10 инцидентов в Вашингтоне и Делавэре, родном штате Байдена, с участием спецагентов, обеспечивающих охрану первых лиц в США.

Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружественными" укусами.

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Милана Головань
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собакаукусджо байденкомандор
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