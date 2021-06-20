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У Байдена умерла одна из немецких овчарок, пес по кличке Чэмп

20.06.2021, 10:55
У Байдена умерла одна из немецких овчарок, пес по кличке Чэмп - Фото
Джилл Байден и овчарка Чэмп (Фото – пресс-служба Белого дома)

Умерла одна из немецких овчарок президента США Джо Байдена, пес по имени Чэмп. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В заявлении Байдена и первой леди Джилл Байден говорится, что Чэмп мирно ушел из жизни дома 19 июня 2021 года.

"Он был нашим постоянным и любимым спутником в течение последних 13 лет, и его обожала вся семья Байденов", – говорится в заявлении.

Байдены отмечают, что Чэмп был с ними в самые радостные и в самые горестные моменты жизни, и они всегда будут по нему скучать.

По словам Байденов, в молодости Чэмп любил гоняться за мячами для гольфа и за их внуками, присоединялся к ним на собраниях и загорал в саду Белого дома.

Джилл Байден пообещала, что после выборов 2008 года заведет собаку, и Чэмп стал членом семьи Байденов после победы Барака Обамы и Байдена, сообщает ABC News. Имя овчарке дали внуки Байденов.

  • 11 ноября 2020 года Байден пообещал возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. У предыдущего президента США Дональда Трампа их не было, впервые более чем за 100 лет.
  • 9 марта 2021 года двух немецких овчарок Байдена (вторую зовут Мейджор) перевезли из Белого дома в семейный дом Байденов в штате Делавэр после того, как Мейджор проявил агрессию к охраннику. Позже овчарки вернулись в резиденцию президента США.
  • 31 марта Мейджор снова укусил охранника Байдена. Президент США отметил, что Мейджору, которого взяли из приюта, тяжело дается адаптация в Белом доме.
Денис Юдин
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