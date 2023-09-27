Пес Байдена Командор вкусив ще одного співробітника Секретної служби – The Hill
Пес Командор, який належить родині президента США Джо Байдена, вкусив чергового співробітника Секретної служби, той звернувся по медичну допомогу. Про це повідомляє видання The Hill.
Речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі заявив, що інцидент стався ввечері 25 вересня.
"Вчора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби увійшов у контакт з домашнім улюбленцем родини Джо Байдена і був укушений. Медичний персонал надав комплексну допомогу офіцеру", – йдеться у заяві.
Командор – дворічний пес породи німецька вівчарка. За даними Politico, тварина причинила 10 інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.
Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два – "грайливими" або "дружніми" укусами.
- 11 листопада 2020 року Байден пообіцяв відродити традицію домашніх вихованців у Білому домі. У попереднього президента США Дональда Трампа їх не було, вперше за понад 100 років.
- 19 червня 2021-го у Байдена померла одна з німецьких вівчарок, пес на прізвисько Чемп.
- Пес Байдена Мейджор щонайменше двічі кусав працівників Білого дому. Президент США казав, що взятому з притулку собаці важко дається адаптація у Вашингтоні. Наразі пес проживає переважно в Вілмінгтоні, штат Делавер.
Читайте також: У Великій Британії врятували собаку, який страждав від алкоголізму – Telegraph
Коментарі