Пес Байдена Командор вкусив ще одного співробітника Секретної служби – The Hill

Пес Командор, який належить родині президента США Джо Байдена, вкусив чергового співробітника Секретної служби, той звернувся по медичну допомогу. Про це повідомляє видання The Hill.

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Речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі заявив, що інцидент стався ввечері 25 вересня.

"Вчора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби увійшов у контакт з домашнім улюбленцем родини Джо Байдена і був укушений. Медичний персонал надав комплексну допомогу офіцеру", – йдеться у заяві.

Командор – дворічний пес породи німецька вівчарка. За даними Politico, тварина причинила 10 інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.

Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два – "грайливими" або "дружніми" укусами.

11 листопада 2020 року Байден пообіцяв відродити традицію домашніх вихованців у Білому домі. У попереднього президента США Дональда Трампа їх не було, вперше за понад 100 років.

19 червня 2021-го у Байдена померла одна з німецьких вівчарок, пес на прізвисько Чемп.

Пес Байдена Мейджор щонайменше двічі кусав працівників Білого дому. Президент США казав, що взятому з притулку собаці важко дається адаптація у Вашингтоні. Наразі пес проживає переважно в Вілмінгтоні, штат Делавер.

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