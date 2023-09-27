RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пес Байдена Командор вкусив ще одного співробітника Секретної служби – The Hill

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 06:23
Пес Байдена Командор вкусив ще одного співробітника Секретної служби – The Hill - Фото
Пес Командор та Джо Байден (Скриншот)

Пес Командор, який належить родині президента США Джо Байдена, вкусив чергового співробітника Секретної служби, той звернувся по медичну допомогу. Про це повідомляє видання The Hill.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі заявив, що інцидент стався ввечері 25 вересня.

"Вчора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби увійшов у контакт з домашнім улюбленцем родини Джо Байдена і був укушений. Медичний персонал надав комплексну допомогу офіцеру", – йдеться у заяві.

Командор – дворічний пес породи німецька вівчарка. За даними Politico, тварина причинила 10 інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.

Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два – "грайливими" або "дружніми" укусами.

Читайте також: У Великій Британії врятували собаку, який страждав від алкоголізму – Telegraph

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо Байденсобакакомандорукус
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 