День взятия Бастилии-2020 из-за коронавируса провели в необычном формате: видео

В этом году национальный французский праздник 14 июля, который в мире называют Днем взятия Бастилии, прошел в необычном формате. В условиях карантинных ограничений парад на площади заменили простой церемонией на площади Согласия, а главными героями праздника стали медики, передает RFI.

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Отказ от парада был вызван тем, что подобные масштабные мероприятия обычно собирают тысячи зрителей, в то время как массовые собрания в период карантина пока запрещены.

К этому же дню французские власти также приурочили тройной юбилей Шарля де Голля: в этому году исполняется 130 лет со дня рождения генерала и первого президента Французской республики, 50 лет со дня его смерти, а также 80 лет с момента призыва к сопротивлению, с которым де Голль обратился к французам из Лондона 18 июня 1940 года.

В этом году также с речью выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, таким образом вернувшись к многолетней традиции выступлений 14 июля, которую он сам прервал в первый год своего президентства.

Обычно официальная программа мероприятий состоит из серии балов пожарных и Большого бала, который проходит накануне праздника, 13 июля, в саду Тюильри. На следующий день, 14 июля, на Елисейских полях происходит торжественный военный парад - он начинается в 10 часов утра под руководством президента Франции. Финалом праздника становится большой фейерверк у Эйфелевой башни и Марсового поля, а в течение дня по всему городу длятся непрекращающиеся вечеринки.

СПРАВКА. 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию - символ деспотизма монархов, и освободили семерых заключенных (по некоторым версиям, одним из них мог быть Маркиз де Сад). Это событие стало символом свержения абсолютизма, а с 1890 года - и общенациональным праздником. Во Франции этот день отмечают как Праздник федерации и единства нации, а во всем мире к нему прочно приклеилось название День взятия Бастилии. В 1979 году концерт на площади Согласия в честь праздника 14 июля стал первым массовым шоу в мировой истории, когда количество зрителей достигло 1 млн человек.

В 2019 году на парад во Францию по случаю Дня взятия Бастилии приехали лидеры стран Евросоюза - фото, видео.

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