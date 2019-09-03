Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео

1 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявив, что в сентябре 1939 года Польша была "между фашистским молотом и коммунистической наковальней". Это возмутило Кремль, который "удивился".

В пресс-службе британского посольства РФ посетовали, что Лондон "фактически приравнял действия СССР к гитлеровской агрессии". Россияне также сыронизировали насчет британской дипломатии, которая, по их мнению, "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".

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Российские дипломаты уверены, что высказанная Джонсоном мысль "не пользуется значительной популярностью в Великобритании".

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