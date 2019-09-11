Дудь - россиянам: Будут метелить дубинками - не молчите: видео

Российский журналист и блогер Юрий Дудь призвал россиян активнее реагировать на нарушение своих прав со стороны власти и силовиков. Об этом он заявил во время выступления после получения премии Человек года журнала GQ, видео которого опубликовано в Youtube.

"Есть проблема. Когда в России, моей родной и любимой стране, происходит очередной беспредел, я знаю, что многие из вас возмущаются этому. Но делают это очень тихо. Они возмущаются по кухням, кабинетам, гостичничным номерам", - заявил Дудь и призвал не воспринимать его слова как проповедь.

"Просто подумайте, что это небольшое пожелание, может быть даже просьба. Даже правильнее просьба... Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну - я очень прошу вас говорить об этом. Не молчать", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что молчание в России перестало быть "спасительным оберегом". "Если ты молчишь - это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик. Даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы - я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием", - резюмировал он.

В августе Дудь уже призывал россиян выйти на акцию протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму - смотреть видео

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