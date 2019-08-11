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Протесты в РФ. Роскомнадзор пытается давить на Google и Youtube

Протесты в РФ. Роскомнадзор пытается давить на Google и Youtube - Фото
Кремль (фото - ЕРА)
11.08.2019, 22:50

Власти страны-агрессора требуют прекратить использование YouTube для рекламы протестных акций

Российская федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует от Google прекратить использование YouTube для рекламы протестов, которые власти РФ называют "незаконными массовыми мероприятиями". Об этом в ведомстве заявили сегодня, 11 августа, после проведения в Москве и других российских городах массовых акций протеста.

В ведомстве утверждают, что ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как push-уведомления) "с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

В Роскомнадзоре жалуются, что push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур, а также грозятся Google последствиями, если в корпорации не отреагируют на их требования.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - сообщили в Роскомнадзоре.

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