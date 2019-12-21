Два круизных лайнера столкнулись в Мексике – видео

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По предварительной версии, столкновение произошло из-за сильного течения и ветра

В порту мексиканского города Косумель круизный лайнер Carnival Legend протаранил бок Carnival Glory во время маневрирования. Об этом сообщает CNN.

В результате инцидента были разбиты несколько палуб Carnival Glory, однако на плавучесть судна это не повлияло. Сейчас компания оценивает ущерб.

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Травмы получил один пассажир, еще шесть обратились за медицинской помощью. Однако люди, которые находились вдали от эпицентра происшествия, почти не почувствовали удар.

"Столкновение было не так уж сильно. Просто почувствовала, словно большая волна врезалась в корабль", - рассказала пассажирка Carnival Legend.

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Видео: WWLTV/YouTube

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Теги: Мексика, судно, столкновение, корабль, кораблекрушение, лайнер, круиз, Carnival Legend, Carnival Glory, косумель
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