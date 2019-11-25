В Черном море перевернулся крупный корабль - видео

Крупное грузовое судно Queen Hind, перевозившее 14 000 овец, перевернулось в воскресенье неподалеку от берегов Румынии. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, корабль завалился на бок вблизи порта Мидия, что у Констанцы. Весь экипаж, 22 гражданина Сербии, спасли. Один моряк попал в больницу с переохлаждением. Операция по спасению овец продолжается. Спасатели полагают, что многие животные утонули.

Читайте также: Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео

Что стало причиной инцидента – пока неизвестно. Расследование начнется после завершения спасательной операции овец.

Читайте также: Авария танкера в Одессе. Механик рассказал подробности

Видео: Marine Online