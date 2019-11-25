В Черном море перевернулся крупный корабль - видео

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Судно под флагом Палау направлялось из Румынии в город Джидда, который находится в Саудовской Аравии

Крупное грузовое судно Queen Hind, перевозившее 14 000 овец, перевернулось в воскресенье неподалеку от берегов Румынии. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, корабль завалился на бок вблизи порта Мидия, что у Констанцы. Весь экипаж, 22 гражданина Сербии, спасли. Один моряк попал в больницу с переохлаждением. Операция по спасению овец продолжается. Спасатели полагают, что многие животные утонули.

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Что стало причиной инцидента – пока неизвестно. Расследование начнется после завершения спасательной операции овец.

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Видео: Marine Online

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Теги: овцы, судно, Румыния, черное море, корабль, кораблекрушение, Констанца, Queen Hind, мидия
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