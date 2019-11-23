Авария танкера в Одессе. Госэкоинспекция раскрыла новые детали

Фото - пресс-служба ДПСУ

Временно исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что ситуация на месте аварии танкера в Одессе не является критической. Инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения. Об этом он сообщил в Facebook.

"Координируем действия с АМПУ, к сожалению, сейчас, из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен в море", - заявил он.

По его словам, когда эксперты получат доступ к судну, они смогут установить более точные показатели загрязнения.

Также появилась более детальная информация о судне: "Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длинна - 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн".

Ранее сообщалось, что в заливе Одессы сел на мель танкер.

Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна.

отказывался эвакуироваться С удно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость , похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего.

Тогда же Фирсов сообщал о превышении норм загрязнения в 53 раза.

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