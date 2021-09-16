Электрический самолет Spirit of Innovation прошел первые летные испытания. Об этом сообщает пресс-служба Rolls-Royce.
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Электросамолет Spirit of Innovation разрабатывают инженеры компании Rolls-Royce и команда проекта ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight).
Самолет поднялся в небо над Великобританией 15 сентября – с испытательного аэродрома британского Минобороны Boscombe Down.
Полет Spirit of Innovation продолжался около 15 минут.
В Rolls-Royce отметили, что первый полет дал начало этапу интенсивных летных испытаний, в ходе которых инженеры компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей.
Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил).
В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/час.
Как отмечается, Rolls-Royce и авиаконструктор Tecnam работают с крупнейшей региональной авиакомпанией в Скандинавии Widerøe над созданием полностью электрического пассажирского самолета для внутренних рейсов, который, как ожидается, будет готов к коммерческой эксплуатации в 2026 году.
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