Электрический самолет Spirit of Innovation прошел первые летные испытания. Об этом сообщает пресс-служба Rolls-Royce.

Электросамолет Spirit of Innovation разрабатывают инженеры компании Rolls-Royce и команда проекта ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight).

Самолет поднялся в небо над Великобританией 15 сентября – с испытательного аэродрома британского Минобороны Boscombe Down.

Полет Spirit of Innovation продолжался около 15 минут.

В Rolls-Royce отметили, что первый полет дал начало этапу интенсивных летных испытаний, в ходе которых инженеры компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей.

Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил).

В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/час.

Как отмечается, Rolls-Royce и авиаконструктор Tecnam работают с крупнейшей региональной авиакомпанией в Скандинавии Widerøe над созданием полностью электрического пассажирского самолета для внутренних рейсов, который, как ожидается, будет готов к коммерческой эксплуатации в 2026 году.

Наталия Медведева

