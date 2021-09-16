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Электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет: видео видео

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16.09.2021, 23:27

Spirit of Innovation takes to the skies from Rolls-Royce on Vimeo.

Эклектрический самолет Spirit of Innovation (Фото: Rolls-Royce)
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Электрический самолет Spirit of Innovation прошел первые летные испытания. Об этом сообщает пресс-служба Rolls-Royce.

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Электросамолет Spirit of Innovation разрабатывают инженеры компании Rolls-Royce и команда проекта ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight).

Самолет поднялся в небо над Великобританией 15 сентября – с испытательного аэродрома британского Минобороны Boscombe Down.

Полет Spirit of Innovation продолжался около 15 минут.

В Rolls-Royce отметили, что первый полет дал начало этапу интенсивных летных испытаний, в ходе которых инженеры компании соберут сведения о работе аккумуляторов и системы двигателей.

Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил).

В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/час.

Как отмечается, Rolls-Royce и авиаконструктор Tecnam работают с крупнейшей региональной авиакомпанией в Скандинавии Widerøe над созданием полностью электрического пассажирского самолета для внутренних рейсов, который, как ожидается, будет готов к коммерческой эксплуатации в 2026 году.

  • 13 сентября электрогрузовик Futuricum установил мировой рекорд пробега – он проехал 1099 км без подзарядки.

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Наталия Медведева
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электросамолет экология самолет rolls-royce Spirit of Innovation
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