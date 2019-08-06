Эпичный взрыв на арсенале российской армии в Сибири: видео

Очевидцы с расстояния более трех километров вчера, 5 августа, сняли на видео очень мощный взрыв на горящем арсенале ракетных войск стратегического назначения армии России.

Сеть быстро наполнилась паническими сообщениями о том, что в Ачинске "взорвались ядерные Тополь-М", но это не соответствует действительности.

Более 10 000 жителей близлежащих населенных пунктов в спешке уехали из зоны возможного поражения осколками артиллерийских снарядов, и первую после начала пожара ночь провели так:

"Многие ночуют в машинах, кто-то клюет носом в придорожных кафе. Хотя некоторые все же находят мотели", - пишет Telegram-канал krsk01, где также выложили видео о фото.

В администрации города Ачинска утром сообщили, что взрывы "больше не слышны".

Ниже - подборка из нескольких видео:

Ускоренное видео:

Тот же мощный взрыв с другого ракурса:

Днем 5 августа 2019 года на складе боеприпасов закрытого объекта Ачинск-13 (в/ч 74008 ракетных войск стратегического назначения армии России) в Каменке Красноярском крае произошел пожар, который охватил "две площадки по утилизации с 25—40 тысячами боеприпасов" (данные подконтрольных Кремлю СМИ РФ).

Осколки снарядов разлетались в радиусе 15 км. Воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км на всех эшелонах. Эвакуация была объявлена в радиусе 20 км от эпицентра: уехали до 15 000 человек. Пострадали 12 человек, о погибших не сообщается.

Смотрите видео: В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ