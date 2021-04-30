Вчера на выступлении перед американцами в штате Джорджии президент США Джо Байден попал в чуть неловкую ситуацию – когда к нему начали подходить сенаторы, он не смог сразу же найти защитную маску, чтобы надеть ее. Видео поисков маски быстро стало вирусным и разлетелось по сети.

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На видео видно, как Байден заканчивает свою речь и к нему начинают подходить чиновники. А поскольку глава США выступал без маски, он попытался быстро найти ее и надеть. Однако попытка увенчалась успехом не сразу, к поискам также подключилась супруга президента Джилл Байден.

Чуть позже маска все же была найдена в одном из карманов пиджака. Интернет же, тем временем, заполонили комментарии пользователей, которые недоуменно вопрошали, зачем носить маску "полностью вакцинированному" человеку.

6 апреля 2021 года глава Турции Эрдоган встретился с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула: позже место нашли, но чуть поодаль.

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Дарья Мостовая

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