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Этот неловкий момент. Байден на митинге с минуту искал маску – нашел в кармане: видео видео

30.04.2021, 12:06
Все ищут маску Байдена (скриншот с видео)
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Вчера на выступлении перед американцами в штате Джорджии президент США Джо Байден попал в чуть неловкую ситуацию – когда к нему начали подходить сенаторы, он не смог сразу же найти защитную маску, чтобы надеть ее. Видео поисков маски быстро стало вирусным и разлетелось по сети.

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На видео видно, как Байден заканчивает свою речь и к нему начинают подходить чиновники. А поскольку глава США выступал без маски, он попытался быстро найти ее и надеть. Однако попытка увенчалась успехом не сразу, к поискам также подключилась супруга президента Джилл Байден.

Чуть позже маска все же была найдена в одном из карманов пиджака. Интернет же, тем временем, заполонили комментарии пользователей, которые недоуменно вопрошали, зачем носить маску "полностью вакцинированному" человеку. 

  • 6 апреля 2021 года глава Турции Эрдоган встретился с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи произошел казус – для главы комиссии не нашлось свободного стула: позже место нашли, но чуть поодаль.

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Дарья Мостовая
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США видео маска джо байден
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