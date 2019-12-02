Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence: видео

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Разъяренные слушатели также повредили инструменты Slipknot – музыкантам пришлось отменить следующее выступление в Мехико

В Мексике на фестивале Knotfest было сорвано выступление хедлайнеров – Slipknot и Evanescence. Об этом сообщает Rolling Stone.

Во время выступления польской группы Behemoth фаны разбили защитные ограждения. Так как их не удалось восстановить, организаторы феста сначала сдвинули, а затем отменили выступления Slipknot и Evanescence.

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Разгневанная толпа людей, которая ждала выступления хедлайнеров более трех часов, ворвалась на сцену и начала ломать инструменты. Вскоре слушатели сожгли барабанную установку ударника Evanescence Уилла Ханта.

Группы извинились перед фанатами за то, что не выступили, однако отметили, что безопасность - превыше всего.

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Видео: DELAWER/YouTube

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Теги: музыка, фестиваль, сцена, Slipknot, Evanescence, Knotfest, музыкальные инструменты, behemoth
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