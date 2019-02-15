Фееричное ДТП: в Петербурге авто застряло между трамваями - видео

В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе автомобиль Hyundai Solaris застрял между двумя трамваями. Видео ДТП опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла 14 февраля.

Реклама

"Это похоже на то, как не успел в закрывающиеся двери лифта", – прокомментировал происшествие один из очевидцев местному изданию Фонтанка.

В полиции сообщили, что водитель Hyundai не предоставил преимущество трамваю и столкнулся с ним, а от удара попал в трамвай, двигавшийся навстречу. Оба вагона сошли с рельсов. Пострадавших в результате ДТП не было, однако трамвайное движение было заблокировано.

7 февраля на Южном мосту в Киеве произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.