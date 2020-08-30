"Где же вы?!". Мужчина, чьего пасынка избили на Окрестина, выступил с речью: видео

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Эмоциональная речь тракториста МТЗ сделала его узнаваемым, а сам он — просто хочет жить в стране, где законы будут работать на людей, а не против

Отчим минчанина Алексея Жука, которого избивали на Окрестина, тракторист МТЗ Владимир Скалик сегодня обратился к беларусам. Сказал, что после того, как у Алексея начались проблемы с ногой, у него накипело и теперь ему "ничего не страшно", передает TUT.by.

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10 августа Алексея Жука по дороге домой задержали силовики — его отвезли в центр изоляции в переулке Окрестина, откуда он вернулся только через полтора суток, весь избитый.

Сразу обращаться к медикам семья побоялась: было страшно вызывать "скорую" после того, как они прочитали, что на них ездят силовики под прикрытием. Но когда по стране пошли акции протеста, страх ушел, говорит Алексей.

В больнице пострадавшему выписали мазь и антибиотики, но через пять дней ему стало хуже — загноилась нога и пришлось делать операцию. По словам Жука, если он обратился к врачам чуть позже, началась бы гангрена и ногу пришлось бы ампутировать.

Сам Скалик в своем выступлении призвал беларусов не бояться и идти до конца. Он отметил, что ряды протестующих на Минском тракторном заводе редеют. "У меня ребенок в больнице<...>сделали операцию, пока гниет. Хотели ногу отнимать... Но молодежь здесь стоит, где же вы? Отцы где?<...>Тракторный завод, неужто вы трусы? Где же вы?!", обратился Скалик к народу.

Также отчим избитого Алексея Жука добавил, что теперь ему "ничего не страшно" и он "готов идти до конца".

"Да, я простой тракторист с тракторного завода, Володя. Но нельзя так. Я был каждый день и буду. Пусть меня убьют, но я буду с вами. Со всеми теми, кто смело выходит и говорит "Жыве Беларусь", заявил Скалик, добавив, что он просто хочет жить в той стране, где законы работают на людей, а не против них.

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Теги: протесты, беларусь, видео, Окрестино, окрестина
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