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Конкурент Т-90. Индия приняла на вооружение новый танк собственного производства – видео видео

17.02.2021, 15:30
Фото - Twitter @narendramodi
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14 февраля 2021 года состоялась церемония формальной передачи индийской армии танка Arjun Mk 1A, являющегося модернизированным вариантом ранее созданного танка Arjun Mk 1. Об этом сообщает в Twitter премьер-министра страны Нарендры Моди.

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Как пишет The Indian Express, вооруженные силы уже заказали 118 единиц этой модификации танка. 

Издание отмечает, что версия Mk-1A получила 71 улучшение по сравнению с более ранней версией.

На новой машине снаряды в боеукладке размещаются в индивидуальных защищенных контейнерах, а 120-миллиметровую нарезную пушку доработали для применения боеприпасов новых типов. Arjun Mk 1А получил динамическую защиту индийского производства и улучшенную композитную броню. Среди других улучшений — панорамный прицел командира CPS Mk II и улучшенный прицел наводчика с внедрением автомата сопровождения цели.

Издание India Times пишет, что с 2015 года проект по созданию Arjun Mk 1A находился в подвешенном состоянии – армия страны сосредоточила свои усилия на заказе большего количества российских средних танков Т-90. В 2019-ом правительство Индии у РФ заказала 464 Т-90.

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Станислав Стороженко
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Индия вооружение танк Arjun Mk 1A
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