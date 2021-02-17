14 февраля 2021 года состоялась церемония формальной передачи индийской армии танка Arjun Mk 1A, являющегося модернизированным вариантом ранее созданного танка Arjun Mk 1. Об этом сообщает в Twitter премьер-министра страны Нарендры Моди.

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Как пишет The Indian Express, вооруженные силы уже заказали 118 единиц этой модификации танка.

Издание отмечает, что версия Mk-1A получила 71 улучшение по сравнению с более ранней версией.

На новой машине снаряды в боеукладке размещаются в индивидуальных защищенных контейнерах, а 120-миллиметровую нарезную пушку доработали для применения боеприпасов новых типов. Arjun Mk 1А получил динамическую защиту индийского производства и улучшенную композитную броню. Среди других улучшений — панорамный прицел командира CPS Mk II и улучшенный прицел наводчика с внедрением автомата сопровождения цели.

Издание India Times пишет, что с 2015 года проект по созданию Arjun Mk 1A находился в подвешенном состоянии – армия страны сосредоточила свои усилия на заказе большего количества российских средних танков Т-90. В 2019-ом правительство Индии у РФ заказала 464 Т-90.

26 января ВВС Британии заявили о начале создания своего собственного беспилотного самолета-истребителя Project Mosquito.

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Станислав Стороженко

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