Иран отработал ракетную атаку на авианосец США – видео

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Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана

Иранские военные отработали атаку на американский авианосец во время учений, проходящих в Персидском заливе и части Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Как отмечается, гвардейский корпус исламской революции (IRGC) проводит широкомасштабные воздушные и военно-морские учения в стратегической Ормузском проливе и в Персидском заливе, в частности контрмеры против угроз, которые представляют в регионе авианосцы США.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

Также иранские военные отработали мероприятия по захвату авианосца с помощью катеров и десантирования с вертолетов.

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Теги: Иран, военные учения
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