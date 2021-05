Сегодня, 10 мая, из сектора Газа обстреляли Израиль ракетами, израильские ВВС нанесли ответный удар. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, только с 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. Предварительно, в результате ракетных атак был ранен один человек.

В ответ ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) нанесли удары по целям на территории сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что были атакованы две пусковые ракетные установки и две военные базы, а также уничтожены восемь боевиков, в том числе полевой командир.

В то же время министерство здравоохранения сектора Газы заявило, что в результате ударов ЦАХАЛа погибли не менее 20 человек.

После этого ХАМАС совершил еще один ракетный удар по израильскому городу Ашкелон. Армия активировала систему противоракетной защиты Dome.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn