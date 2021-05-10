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Сегодня, 10 мая, из сектора Газа обстреляли Израиль ракетами, израильские ВВС нанесли ответный удар. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, только с 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. Предварительно, в результате ракетных атак был ранен один человек.

В ответ ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) нанесли удары по целям на территории сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что были атакованы две пусковые ракетные установки и две военные базы, а также уничтожены восемь боевиков, в том числе полевой командир.

תיעוד מהתקיפה: 3 פעילי חמאס חוסלו בצפון הרצועה על ידי כוחות חיל האויר, בתגובה לירי לעבר ישראל pic.twitter.com/g2dN6Rblu5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2021

В то же время министерство здравоохранения сектора Газы заявило, что в результате ударов ЦАХАЛа погибли не менее 20 человек.

После этого ХАМАС совершил еще один ракетный удар по израильскому городу Ашкелон. Армия активировала систему противоракетной защиты Dome.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Через несколько минут израильские истребители поразили туннель ХАМАС в Газе, который террористы использовали для совершения атак.

9 и 10 мая в Израиле отмечают День Иерусалима, который знаменует собой присоединение страной Восточного Иерусалима (Старый город и его святые места) в 1967-ом. В этом году праздник совпал с последними днями священного для ислама месяца Рамадан.

СПРАВКА. ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Евросоюзом, а также запрещен в Иордании и Египте.

ОБНОВЛЕНО В 23:25.

Количество ракет, выпущенных в сторону Израиля, возросло до более чем 100.

Премьер-министр Нетаньяху выступил с заявлением: "Мы ведем боевые действия на нескольких фронтах: Иерусалим, Газа и другие регионы страны. Сегодня вечером, в День Иерусалима, террористические организации в Газе пересекли красную линию и атаковали нас ракетами на окраинах Иерусалима".

ОБНОВЛЕНО В 23:33.

По данным ЦАХАЛа, в настоящее время установлено около 150 пусков из сектора Газа на территорию Израиля. Истребители ПВО перехватили десятки ракет.

Израильские истребители продолжают атаковать укрепления ХАМАСа.

צה״ל ממשיך לתקוף בשעה זו יעדי טרור ברצועת עזה. פרטים נוספים בהמשך pic.twitter.com/Wah6mlHRNY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2021

Вчера в Иерусалиме были столкновения – пострадали около 90 человек.

Сегодня беспорядки из-за ежегодного марша израильтян на Храмовой горе вспыхнули с новой силой, сообщалось о более чем 300 раненых.

Наталия Медведева

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