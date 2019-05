Из-за ливней затопило юг и центр США: плавают авто и дома - видео

Южные и центральные штаты США заливают дожди, которые вызвали сильные наводнения в отдельных районах и городах. Из-за непогоды и осадков, которые начались еще 9 мая и утихли только к 13 мая, некоторые дороги больше напоминали реки, сообщают местные телеканалы.

В штате Миссисипи был объявлен режим чрезвычайного положения, проведена частичная эвакуация. Соседним Луизиане, Техасу и Арканзасу также досталось.

Уровень воды в реке Миссисипи повысился настолько, что Инженерный корпус армии США вынужден был открыть еще в пятницу водосброс Боннет Карре, чтобы не прорвало дамбы под Новым Орлеаном.

Air boat out at Bonnet Carre during the second opening this year. pic.twitter.com/kkeQvcdESU