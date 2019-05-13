Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Частично затоплен частный сектор - до 90 000 домов, и в десятках тысяч домохозяйств наблюдались и наблюдаются проблемы с энергоснабжением

Реклама
Реклама

Южные и центральные штаты США заливают дожди, которые вызвали сильные наводнения в отдельных районах и городах. Из-за непогоды и осадков, которые начались еще 9 мая и утихли только к 13 мая, некоторые дороги больше напоминали реки, сообщают местные телеканалы.

В штате Миссисипи был объявлен режим чрезвычайного положения, проведена частичная эвакуация. Соседним Луизиане, Техасу и Арканзасу также досталось.

Реклама

Уровень воды в реке Миссисипи повысился настолько, что Инженерный корпус армии США вынужден был открыть еще в пятницу водосброс Боннет Карре, чтобы не прорвало дамбы под Новым Орлеаном.

В конце марта 2019 года из-за бушующего шторма в Новой Зеландии смыло мост (видео и фото). Еще ранее, в феврале, NASA показало, как из космоса выглядит наводнение в Австралии.

Видео: CBS This Morning, ABC News

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, дождь, наводнение, ливень
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Из-за ливней затопило юг и центр США: плавают авто и дома - видео
Из-за ливней затопило юг и центр США: плавают авто и дома - видео
Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео
Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео
Во Львове прошли масштабные соревнования по мотокроссу: видео
Во Львове прошли масштабные соревнования по мотокроссу: видео
Авто Автопроизводство в Украине обвалилось на 80%
Двух уполномоченных АМКУ могут уволить из-за позиции по Ахметову
ТЭК Двух уполномоченных АМКУ могут уволить из-за позиции по Ахметову
Новые покупки Ахметова: будет ли монополия на энергорынке
Мнение Новые покупки Ахметова: будет ли монополия на энергорынке
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Из-за ливней затопило юг и центр США: плавают авто и дома - видео
Из-за ливней затопило юг и центр США: плавают авто и дома - видео
Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео
Евровидение. Рыбак напомнил о себе песней "I’m Still Here": видео 14:47
Во Львове прошли масштабные соревнования по мотокроссу: видео
Во Львове прошли масштабные соревнования по мотокроссу: видео 14:46
В США напечатали футуристическое жилье для марсиан: фото и видео
В США напечатали футуристическое жилье для марсиан: фото и видео 14:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 