В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото

Вчерашние ливневые дожди на Южном Острове в Новой Зеландии, которые стали причиной резкого усиления потоков воды в реках, привели к обрушению автомобильного моста через Вайхо-ривер. Об этом сообщают местные телеканалы.
На видео, которое сняли несколько очевидцев около городка Франц-Иосиф, под напором воды происходит сталкивание и обрушение одной из секций моста, остатки которой затем болтаются в бушующей реке.
Из-за шторма власти объявили чрезвычайное положение в регионе Уэст-Кост, более 300 км дорог закрыты из-за наводнения.
Ниже все фото кликабельны.
Фото: Facebook гражданской обороны Уэст-Кост
Как рассказали в метеорологической службе Новой Зеландии, этот шторм "является значительным событием даже по стандартам Уэст-Кост".
Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
Видео: MobbieVlogs, ODN, RaiseTheSpirit, Guardian News