Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам местного главы службы быстрого реагирования, в районе шторма не выдержал также другой мост

Реклама
Реклама

Вчерашние ливневые дожди на Южном Острове в Новой Зеландии, которые стали причиной резкого усиления потоков воды в реках, привели к обрушению автомобильного моста через Вайхо-ривер. Об этом сообщают местные телеканалы.

На видео, которое сняли несколько очевидцев около городка Франц-Иосиф, под напором воды происходит сталкивание и обрушение одной из секций моста, остатки которой затем болтаются в бушующей реке.

Реклама

Из-за шторма власти объявили чрезвычайное положение в регионе Уэст-Кост, более 300 км дорог закрыты из-за наводнения. 

Ниже все фото кликабельны.

Фото: Facebook гражданской обороны Уэст-Кост

Как рассказали в метеорологической службе Новой Зеландии, этот шторм "является значительным событием даже по стандартам Уэст-Кост".

Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Видео: MobbieVlogs, ODNRaiseTheSpirit, Guardian News

Отправить:
Распечатать:
Теги: наводнение, река, мост, разлив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото
В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото
Дания против Швейцарии на Евро-2020: невероятный камбэк - видео
Дания против Швейцарии на Евро-2020: невероятный камбэк - видео
Группа Rammstein опубликовала новое видео
Группа Rammstein опубликовала новое видео
Мнение Хайп в промышленных масштабах, или Сгущенка, которую запомнят все
Кондитерская фабрика АВК сократила прибыль в 8 раз
Продовольствие Кондитерская фабрика АВК сократила прибыль в 8 раз
Украина установила рекорд по экспорту курятины
Продовольствие Украина установила рекорд по экспорту курятины
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото
В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото
Дания против Швейцарии на Евро-2020: невероятный камбэк - видео
Дания против Швейцарии на Евро-2020: невероятный камбэк - видео 06:45
Группа Rammstein опубликовала новое видео
Группа Rammstein опубликовала новое видео 26.03.19, 23:45
Папа Франциск взволновал католиков странным поведением: видео
Папа Франциск взволновал католиков странным поведением: видео 26.03.19, 19:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 