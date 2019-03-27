В Новой Зеландии из-за бушующего шторма смыло мост: видео и фото

Вчерашние ливневые дожди на Южном Острове в Новой Зеландии, которые стали причиной резкого усиления потоков воды в реках, привели к обрушению автомобильного моста через Вайхо-ривер. Об этом сообщают местные телеканалы.

На видео, которое сняли несколько очевидцев около городка Франц-Иосиф, под напором воды происходит сталкивание и обрушение одной из секций моста, остатки которой затем болтаются в бушующей реке.

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Из-за шторма власти объявили чрезвычайное положение в регионе Уэст-Кост, более 300 км дорог закрыты из-за наводнения.

Ниже все фото кликабельны.

Фото: Facebook гражданской обороны Уэст-Кост

Как рассказали в метеорологической службе Новой Зеландии, этот шторм "является значительным событием даже по стандартам Уэст-Кост".

Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Видео: MobbieVlogs, ODN, RaiseTheSpirit, Guardian News