Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Извержение вызвало несколько пожаров на западной стороне острова, местных жителей эвакуировали

Вчера, 3 июля, на итальянском острове Стромболи вблизи Сицилии произошло извержение вулкана, из-за которого погиб человек. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Погибший был туристом, поднимавшимся на вершину вулкана. Еще один турист ранен. 

Спасатели сообщают, что некоторые туристы во время извержения от страха бросились в море.

Туристы часто поднимаются на вершину высотой 924 м и заглядывают в кратер, из которого небольшие куски оплавленной породы иногда взлетают в небо.

Ранее в Индонезии произошло мощное извержение вулкана

Смотрите также: В Мексике проснулся и "закурил" Попокатепетль: видео

Видео: SalvoPirroneTV

Отправить:
Распечатать:
Теги: вулкан, извержение, сицилия, стромболи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Фейерверк длиною в 170 лет. Hubble снял вспышку звезды: видео
Фейерверк длиною в 170 лет. Hubble снял вспышку звезды: видео
Извержение вулкана возле Сицилии унесло жизнь человека: видео
Извержение вулкана возле Сицилии унесло жизнь человека: видео
Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео
Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео
ТЭК Подготовка к прекращению транзита газа через Украину под угрозой
Бессарабский рынок отказывается от полиэтилена и пластика
FMCG Бессарабский рынок отказывается от полиэтилена и пластика
Крупные сети АЗС продолжают снижать цены на бензин
ТЭК Крупные сети АЗС продолжают снижать цены на бензин
Популярное
фото/видео
Фейерверк длиною в 170 лет. Hubble снял вспышку звезды: видео
Фейерверк длиною в 170 лет. Hubble снял вспышку звезды: видео
У здания КСУ акция: требуют не отменять люстрацию - фото, видео
У здания КСУ акция: требуют не отменять люстрацию - фото, видео 11:43
Извержение вулкана возле Сицилии унесло жизнь человека: видео
Извержение вулкана возле Сицилии унесло жизнь человека: видео 11:17
Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео
Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео 11:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 