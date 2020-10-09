"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео

На улицах чилийского города Пуэрто-Сиснес появился морской слон – животное весом около двух тонн перемещалось по кварталам, пытаясь найти выход к морю. Причиной тому мог стать длительный карантин, во время которого на улицах городов всего мира стали появляться дикие животные, пишет The Guardian.

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Жители города рассказали, что никогда не видели морских слонов так близко. "Мы всегда наблюдали за ними далеко в море и поэтому мало о них знаем – опасны ли они и могут ли напасть. Но одно было понятно точно – животное было очень напугано", – отметила одна из свидетельниц происходящего.

В результате заблудившегося морского слона все же вернули в море – береговая охрана и полицейские использовали для этого брезент, пообещав в дальнейшем более тщательно патрулировать улицы, чтобы не допустить подобных ситуаций.

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