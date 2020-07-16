Как выглядит Солнце под прицелом объективов станции Solar Orbiter - фото, видео

Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Национального космического агентства (NASA) получила первые снимки Солнца, сделанные при помощи космической станции Solar Orbiter.

Видео и фото были размещены на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA).

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Эти снимки позволили ученым рассмотреть, как выглядят так называемые вспышки на Солнце - исследователи окрестили их "кострами". Ранее такие подробности рассмотреть не удавалось, отмечают ученые. "Это первые съемки, в результате которых можно наблюдать новый интересный феномен. Вначале мы даже не ожидали таких замечательных результатов", - рассказал один из участников миссии Даниэль Мюррей.

По словам ученых, такие солнечные "костры" являются разновидностью солнечных вспышек (взрывов на поверхности Солнца при освобождении магнитной энергии, возникшей в солнечной атмосфере).

Космический зонд Solar Orbiter был запущен в космос 10 февраля этого года. В течение последующих девяти лет он будет проводить исследования, которые невозможно осуществить на Земле - изучать механизмы ускорения солнечного ветра, наблюдать за полярными регионами Солнца и определять напряженность магнитного поля в активных областях его экваториального пояса. Для выполнения миссии станция была оснащена комплектом из десяти научных приборов, большинство которых было укрыто под многослойным солнцезащитным щитом.

10 февраля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Atlas V с зондом Solar Orbiter на борту: видео.

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