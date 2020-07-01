10 лет за час. NASA снимало Солнце с 2010 года, теперь это можно увидеть: видео

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Робот NASA 10 лет снимал Солнце. Теперь космическое агентство сделало видеоролик из этих фотографий

Национальное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало на своем Youtube-канале видеоролик, отображающий существование Солнца за последние 10 лет.

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В видеоролике NASA объединены тысячи фотографий звезды, сделанные космическим роботом Обсерватории динамики Солнца в течение последнего десятилетия. Фото делались каждый час в период с 2 июня 2010-го по 1 июня 2020 года, а видео, составленное из них, длится чуть более часа. В Twitter ролик прокручивают за минуту.

Фотоальбом, сделанный роботом, насчитывает более 425 млн снимков со времени запуска в феврале 2010 года.

На видео можно наблюдать процессы, которые обычно незаметны из-за ослепительного сияния звезды. Видно, как мерцает и светится солнечная корона, как петлями поднимаются заряженные частицы над поверхностью звезды.

Ожидается, что снимки помогут в дальнейших научных исследованиях Солнца.

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Теги: солнце, nasa, космос
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