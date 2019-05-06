Катастрофа SSJ-100: появилось видео изнутри сгоревшего самолета

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На месте происшествия продолжает работать следственная группа

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Появилось видео из московского аэропорта Шереметьево, где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот. Ролик Следственного комитета РФ показывает сгоревший фюзеляж снаружи и внутри.

Изымаются документы и вещи пассажиров, производится осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудио переговоров с диспетчерами и записи с камер видеонаблюдения.

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Следствие рассматривает несколько версий: а) недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, б) неисправность самолета и в) неблагоприятные метеоусловия.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, аэропорт, катастрофа, шереметьево, Superjet 100
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