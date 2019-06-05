Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы: видео

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Носитель, известный также как LМ-11 и CZ-11, создан на базе баллистических ракет DF-31: он выводит на солнечно-синхронную орбиту спутники до 350 кг

Сегодня, 5 июня в 07:06 по киевскому времени, Китай успешно запустил твердотопливную ракету "Чанчжэн-11". Впервые в истории тайконавтики носитель стартовал с морской платформы: произошло это в Желтом море.

По данным китайских СМИ, в околоземное пространство на заданные орбиты попали спутники Bufeng-1A и Bufeng-1B от Академии космических технологий Китая, и пять коммерческих микроспутников.

Официально назначение двух основных спутников - мониторинг за ветрами над океанами для более корректного предсказания возможности формирования тайфунов.

Среди остальных спутников на борту были два аппарата China 125 - технокомпании из Пекина, которая планирует запустить сотни КА для предоставления глобальных услуг передачи данных.

Это седьмой успешный запуск "Чанчжэн-11" из семи.

В ближайшие 10 лет Китай собирается возвести на южном полюсе Луны научно-исследовательскую базу и отправить тайконавтов к естественному спутнику Земли.

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Теги: Морской старт, космос, запуск, ракета, Jilin-1, Long March 11
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