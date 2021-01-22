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Клинтон, Буш и Обама обратились к американцам после инаугурации Байдена: видео видео

22.01.2021, 11:49
Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама (Фото – скриншот из видео Biden Inaugural Committee, Youtube)
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Три бывших президента США, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, обратились к американцам и президенту Джо Байдену после его инаугурации. Запись обращения опубликовал инаугурационный комитет Байдена.

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Экс-президенты отметили, что инаугурация демонстрирует 200-летнюю традицию мирной передачи власти, и то, что они втроем об этом говорят, показывает институциональную силу США.

Все трое сделали акцент на необходимости прислушиваться к оппонентам и искать общее.

"Мы можем горячо спорить, но оставаться человечными друг к другу, как американцев, нас объединяет больше, чем разъединяет", – сказал Обама.

"Если американцы будут любить ближнего, как самого себя, многое из того, что разделяет наше общество, исчезнет", – отметил Буш.

"Инаугурация – это новое начало. Каждый должен смягчить риторику и сделать шаг навстречу друзьям и соседям", – заявил Клинтон.

Все трое пожелали Байдену успеха. "Благослови вас Бог", – закончили свои выступления Клинтон и Буш. Обама сказал, что гордится Байденом, и что бывшие президенты готовы оказать ему любую помощь как граждане США.

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Денис Юдин
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