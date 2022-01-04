3 января в 22:48 по Киеву группа инженеров NASA, которая занимается развертыванием сложенного при запуске космического телескопа "Джеймс Уэбб", закончила натягивать первый слой солнцезащитного экрана. Это одна из самых рискованных операций в процессе приведения аппарата в функциональное состояние, пишут они в блоге.

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Растягивание длилось почти шесть часов.

Это был первый из пяти слоев (и самый большой, первый на обращенной к Солнцу стороне James Webb). Каждый из них будет по очереди растягиваться в течение следующих двух-трех дней, пока не будет полностью развернут экран обсерватории.

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Такой экран размером с теннисный корт сохранит телескоп достаточно холодным, чтобы улавливать чрезвычайно слабое инфракрасное излучение от древних и, вероятно, уже не существующих первых звезд и галактик.

Сейчас команда приступила к натягиванию второго слоя.

Между тем, процесс не был полностью гладким. Наземные диспетчеры в Мэриленде устранили две проблемы, чтобы правильно открыть все 107 фиксирующих экран штифтов.

Пришлось перезагрузить солнечную панель "Уэбба", чтобы потреблять больше энергии. Также они изменили направление телескопа, чтобы ограничить попадание света на шесть перегревающихся двигателей. После их остывания и был начат процесс натяжения.

Как выразились в NASA, самое лучшее для операций – "это чтобы было скучно". "И мы ожидаем, что в следующие три дня будет скучно", – сказали инженеры репортерам на телеконференции.

Список основных вех, которые осуществляет телескоп во время полета, описан в материале.

Запущенный 25 декабря 2021 года "Уэбб" должен достичь пункта назначения в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,6 млн км от Земли и начать наблюдения к концу июня.

По состоянию на сегодня телескоп был более чем на полпути (62%) к пункту назначения: он движется на скорости 530 м/с уже в 900 000 км от Земли.

Ранее в NASA заявили, что телескоп должен проработать не плановые пять лет, а не менее десяти, так как его "ювелирно" вывели на траекторию, тем самым сохранив много топлива на борту "Уэбба" для корректировки его положения в космосе.

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Евгений Пилипенко

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