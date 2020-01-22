Макрон выгнал израильских полисменов из храма в Иерусалиме: видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время экскурсии по старой части Иерусалима на повышенных тонах попросил израильских полицейских покинуть церковь Святой Анны, которая считается французской территорией. Об этом сообщает ВВС.

Макрон обвинил израильских офицеров в нарушении правил, которые не позволяют им войти в церковь.

"Мне не нравится то, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Никто не должен провоцировать", - сказал он полицейским по-английски.

Затем президент обратился к сотруднику службы безопасности в штатском: "Мы прекрасно прогулялись. Вы отлично поработали в городе. Я ценю это, ребята".

"Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют уже на протяжении веков. Они не изменятся при мне. Я обещаю вам это, хорошо?" – добавил Макрон.

Президент Франции находится в Иерусалиме для участия в пятом Всемирном форуме Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Церковь Святой Анны (1138 год) является наиболее хорошо сохранившейся церковью крестоносцев в Иерусалиме. Французский флаг развевается над церковью с тех пор, как османские турки преподнесли его в дар Франции в 1856 году в знак благодарности за помощь в Крымской войне.

МИД Израиля отказался комментировать инцидент.

В 1996 году, во время посещения церкви Святой Анны тогдашний президент Франции Жак Ширак разозлился, когда израильские сотрудники службы безопасности стали толкать палестинцев, журналистов и его помощников.

Ширак сказал им по-английски: "Чего вы хотите? Чтобы я сел в самолет и вернулся во Францию? Это то, чего вы хотите? Отпустите их. Отпустите их".

23-24 января Израиль посетит президент Владимир Зеленский.