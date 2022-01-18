19 января в 02:04 ночи по Киеву американская компания SpaceX бизнесмена Илона Маска запустит еще 49 спутников Starlink для широкополосного интернета. Окно запуска – моментальное.

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Запуск состоится на площадке SLC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В точке старта в этот момент будет ранний вечер.

Траектория полета – на юго-восток от Космического побережья США, что отличается от большинства запусков со Starlink.

Для многоразовой ступени B1060 это будет 10-й полет. Ее посадка ожидается на автономную платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, в 654 км от места запуска. Створки головного обтекателя выловят из воды примерно десятью километрами далее.

Где будет посадка ступени:

Спутники отделятся от разгонного блока всего спустя 15 минут 32 секунды после старта. Их выведут на начальную орбиту с параметрами 210 х 339 км и наклонением 53,2°.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, носового обтекателя – 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой – до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

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Евгений Пилипенко

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