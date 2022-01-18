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Маск запускает спутники Starlink в необычном направлении: трансляция миссии видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 15:55
Шлейф после запуска ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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19 января в 02:04 ночи по Киеву американская компания SpaceX бизнесмена Илона Маска запустит еще 49 спутников Starlink для широкополосного интернета. Окно запуска – моментальное.

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Запуск состоится на площадке SLC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В точке старта в этот момент будет ранний вечер.

Траектория полета – на юго-восток от Космического побережья США, что отличается от большинства запусков со Starlink.

Для многоразовой ступени B1060 это будет 10-й полет. Ее посадка ожидается на автономную платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, в 654 км от места запуска. Створки головного обтекателя выловят из воды примерно десятью километрами далее.

СПРАВКАStarlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Количество запущенных аппаратов после этого старта достигнет почти 2000 единиц, из них более 140 уже сведены с орбиты. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока составляет $99, антенна + роутер – $499.

Где будет посадка ступени:

Схема: twitter.com/Raul74Cz

Спутники отделятся от разгонного блока всего спустя 15 минут 32 секунды после старта. Их выведут на начальную орбиту с параметрами 210 х 339 км и наклонением 53,2°. 

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, носового обтекателя – 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой – до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

Смотрите фото: В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку

Евгений Пилипенко
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Starlink спутник spacex falcon 9 космос запуск ракета
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