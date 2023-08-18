Из-за масштабных лесных пожаров, бушующих в частях Северо-западных территорий Канады, местные власти объявили массовую эвакуацию населения, поскольку пожары угрожают столице Йеллоунайф. Корреспонденты CNN опубликовали видео, на котором воздух в регионе окрасился в кроваво-красный цвет.

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Объявлено чрезвычайное положение, более 20 000 человек эвакуируют.

По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.

Только этим летом в Северо-Западных территориях сгорело более 2 млн гектаров леса – цифра, вероятно, вырастет, поскольку на сегодняшний день по всей территории активны 236 лесных пожаров.

В этом году пожары охватили части почти всех 13 провинций и территорий Канады. К тушению огня пришлось привлечь армейские подразделения.

Оставшиеся в регионах местные жители снимают видео с улиц канадских городов. На них воздух окрашен в кроваво-красный цвет, а во дворе почти нет людей.

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