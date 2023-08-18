Через масштабні лісові пожежі, які вирують у частинах Північно-західних територій Канади, місцева влада оголосила масову евакуацію населення, оскільки пожежі загрожують столиці Єллоунайф. Кореспонденти CNN опублікували відео, на якому повітря в регіоні забарвилося у криваво-червоний колір.

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Оголошено надзвичайний стан, понад 20 000 людей евакуюють.

За словами міністра у справах муніципалітету та громад Шейна Томпсона, надзвичайний стан дозволяє виділити більше ресурсів для гасіння понад 230 активних пожеж.

Лише цього літа у Північно-Західних територіях згоріло понад 2 млн гектарів лісу – цифра, ймовірно, зросте, оскільки наразі по всій території активні 236 лісових пожеж.

Цього року пожежі охопили частини майже всіх 13 провінцій і територій Канади. До гасіння вогню довелось залучити армійські підрозділи.

Місцеві мешканці, які залишилися у регіонах, знімають відео з вулиць канадських міст. На них повітря забарвлено у криваво-червоний колір, а на дворі майже немає людей.

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