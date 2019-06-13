Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео

За участие в митингах в Нур-Султане и Алматы суд вынес административное наказание в отношении 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает Радио Свобода.

Нурпеисов уточнил, что с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки — от шести до 15 суток", - сказал Нурпеисов.

В день голосования проходили акции протеста в Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что правоохранители задержали около 500 человек.

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