Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным Генпрокуратуры страны, в спецприемниках люди проведут от шести до 15 суток

За участие в митингах в Нур-Султане и Алматы суд вынес административное наказание в отношении 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает Радио Свобода.

Нурпеисов уточнил, что с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки — от шести до 15 суток", - сказал Нурпеисов.

В день голосования проходили акции протеста в Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что правоохранители задержали около 500 человек.

Читайте также: Выборы в Казахстане. Один кандидат набирает около 70% голосов

Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, казахстан, митинги, наказания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Volvo и Uber презентовали беспилотный внедорожник: видео
Volvo и Uber презентовали беспилотный внедорожник: видео
В США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка: видео
В США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка: видео
Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео
Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео
ТЭК США расширяют работу над санкциями против Северного потока-2
Названы самые стабильные госпредприятия Украины - рейтинг
Экономика Названы самые стабильные госпредприятия Украины - рейтинг
Что мешает Украине стать площадкой для развития стартапов?
Мнение Что мешает Украине стать площадкой для развития стартапов?
Популярное
фото/видео
В США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка: видео
В США на 103 этаже треснула стеклянная смотровая площадка: видео
Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео
Митинги в Казахстане: наказали более 950 человек - видео 15:28
Стеклянный мост Кличко в Киеве закрыли на ремонт: видео
Стеклянный мост Кличко в Киеве закрыли на ремонт: видео 14:37
Возле Омана взорвались два нефтяных танкера: видео
Возле Омана взорвались два нефтяных танкера: видео 13:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 