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09.06.2019, 21:02

Выборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фото

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Выборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фото
Выборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фото
Выборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фотоВыборы президента в Казахстане: задержаны 500 человек - фото

Вышедшие на акции протеста люди, в частности, призывали бойкотировать голосование

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате в Казахстане за участие в несанкционированных митингах сегодня, 9 июля, в день досрочных выбором президента страны составило около 500 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Радио Свобода.

Массовые задержания происходили в двух крупнейших городах страны, а также в Шымкенте, где, по последним данным, было задержано около 20 человек.

Выступая на брифинге, Кожаев назвал акции протеста попыткой "дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов", а их участников - "провокаторами". Он также заявил, что полиция действовала "в соответствии с законом".

Вышедшие на несанкционированные акции протеста люди, в частности, призывали бойкотировать голосование.

Задержаниям также подверглись сотрудники СМИ, находившиеся в местах митингов по заданиям редакций и имевшие при себе соответствующие документы. В Алматы был задержан и доставлен в полицию журналист Радио Свобода Петр Троценко. В Нур-Султане дважды задерживали корреспондента Санию Тойкен. Обоих позже отпустили.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. На пост претендуют семь кандидатов. В их числе Касым-Жомарт Токаев, который исполняет обязанности президента. Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня.

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Теги: протесты, выборы, казахстан
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