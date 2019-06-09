В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Сегодня, 9 июня, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Об этом сообщает местное издание NUR.KZ .

На пост претендуют семь кандидатов. В их числе Касым-Жомарт Токаев, который исполняет обязанности президента.

Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня. Инаугурацию следующего президента произойдет не позднее 16 июня.

Для победы кандидату нужно более 50% голосов избирателей или будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке.

19 марта Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Он возглавлял страну с 1990 года. Его очередной президентский срок должен был истечь в 2020 году. 20 марта 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал временным президентом страны.

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