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09.06.2019, 09:36

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

В Казахстане начались внеочередные выборы президента - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)

Лидер социологических опросов - Касым-Жомарт Токаев, который временно заменил ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева

Сегодня, 9 июня, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Об этом сообщает местное издание NUR.KZ .

На пост претендуют семь кандидатов. В их числе Касым-Жомарт Токаев, который исполняет обязанности президента.

Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня. Инаугурацию следующего президента произойдет не позднее 16 июня.

Для победы кандидату нужно более 50% голосов избирателей или будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке.  

19 марта Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Он возглавлял страну с 1990 года. Его очередной президентский срок должен был истечь в 2020 году. 20 марта 65-летний Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал временным президентом страны.

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Теги: Нурсултан Назарбаев, выборы, президент, казахстан
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