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09.06.2019, 22:41

Выборы в Казахстане. Один кандидат набирает около 70% голосов

Выборы в Казахстане. Один кандидат набирает около 70% голосов - Фото
Фото: EPA

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4% от общего числа избирателей

На выборах президента Казахстана  Касым-Жомарт Токаев набирает около 70 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает Радио свобода.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего числа избирателей.

Сегодня в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. На пост претендуют семь кандидатов. В их числе Касым-Жомарт Токаев, который исполняет обязанности президента. Предварительные итоги будут подведены 10-11 июня.

В день голосования проходили акции протеста в Астане, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что правоохранители задержали около 500 человек.

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Теги: выборы, казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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