На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения

В ночь на 22 октября на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный – в процессе он выбросил столб пепла высотой порядка 10 км, сообщает Геофизическая служба Камчатского региона.

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Первые признаки предстоящего извержения появились еще в начале этого месяца, отмечают ученые, а к 4 октября было получено точное прогнозное заключение.

Само событие произошло на фоне вулканических дрожаний Ключевского вулкана, который уже извергался на момент пробуждения своего Безымянного собрата. После выброса пепел образовал облако около 36 км в длину и 44 км в ширину.

СПРАВКА. Вулкан Безымянный – действующий вулкан Камчатки, находится неподалеку от Ключевской сопки. Его высота составляет почти 3 км.



С этим вулканом связано знаменитое катастрофическое извержение 30 марта 1956 года – оно было выделено в отдельный "тип Безымянный". Тогда столб пепла составил в высоту около 40 км: в результате извержения образовался кратер диаметром в 1 км, было поломано 500 кв км лесонасаждений, а река Камчатка заполнилась грязевым потоком.

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