На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Последнее масштабное извержение тут было зафиксировано более 60 лет назад

В ночь на 22 октября на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный – в процессе он выбросил столб пепла высотой порядка 10 км, сообщает Геофизическая служба Камчатского региона.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Первые признаки предстоящего извержения появились еще в начале этого месяца, отмечают ученые, а к 4 октября было получено точное прогнозное заключение.

Само событие произошло на фоне вулканических дрожаний Ключевского вулкана, который уже извергался на момент пробуждения своего Безымянного собрата. После выброса пепел образовал облако около 36 км в длину и 44 км в ширину.

СПРАВКА. Вулкан Безымянный – действующий вулкан Камчатки, находится неподалеку от Ключевской сопки. Его высота составляет почти 3 км.

С этим вулканом связано знаменитое катастрофическое извержение 30 марта 1956 года – оно было выделено в отдельный "тип Безымянный". Тогда столб пепла составил в высоту около 40 км: в результате извержения образовался кратер диаметром в 1 км, было поломано 500 кв км лесонасаждений, а река Камчатка заполнилась грязевым потоком.

Смотрите также: Облако пепла на 5 км. В Индонезии начал извергаться вулкан Синабунг – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: извержение вулкана, видео, вулкан, камчатка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Премьер Исландии дома давала интервью, когда произошло землетрясение – видео
Премьер Исландии дома давала интервью, когда произошло землетрясение – видео
На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения
На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения
Появилось видео, как зонд NASA набрал пыли и камней на астероиде в 321 млн км от Земли
Появилось видео, как зонд NASA набрал пыли и камней на астероиде в 321 млн км от Земли
Продовольствие Ква-ква бизнес. Львовяне создали уголок Франции в Украине. И хотят в Европу и Китай
Кабмин назначил главу и двух членов Комиссии по азартным играм. Что о них известно
Экономика Кабмин назначил главу и двух членов Комиссии по азартным играм. Что о них известно
Убыток достиг 8,8 млрд грн. Укзализныця показала результаты карантинного полугодия
Транспорт Убыток достиг 8,8 млрд грн. Укзализныця показала результаты карантинного полугодия
Популярное
фото/видео
Премьер Исландии дома давала интервью, когда произошло землетрясение – видео
Премьер Исландии дома давала интервью, когда произошло землетрясение – видео
На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения
На Камчатке проснулся вулкан Безымянный: видео извержения 10:19
Появилось видео, как зонд NASA набрал пыли и камней на астероиде в 321 млн км от Земли
Появилось видео, как зонд NASA набрал пыли и камней на астероиде в 321 млн км от Земли 10:07
Фееричная победа. "Реал" – 2:3 – "Шахтер": видео всех голов матча
Фееричная победа. "Реал" – 2:3 – "Шахтер": видео всех голов матча 07:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 