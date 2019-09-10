В космосе будут устраивать тест-пожары: трансляция старта ракеты

В ночь на завтра, 11 сентября в 00:33 по киевскому времени, с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции будет запущен беспилотный корабль Kounotori-8.
Старт состоится с площадки комплекса Ёсинобу на острове Танэгасима в южном регионе Японии. По местному времени будет раннее утро.
Это восьмая миссия JAXA по снабжению МКС, оттого все названия — ракеты и корабля — содержат цифру "8".
H-II Transfer Vehicle-8 или HTV-8 (Kounotori с японского — "Белый аист") — японский беспилотный автоматический грузовик для доставки на МКС различных грузов: продуктов, воды, топлива, кислорода и азота, техники и прочего. Форма — цилиндр, габариты — около 10 м в длину и 4,4 м в диаметре.
Kounotori запускается один раз в год и в сравнении с российским "Прогрессом" и американским Dragon имеет значительно более вместительный "трюм" — может нести до 6,2 тонн грузов. После разгрузки на МКС грузовик забивают отходами, отстыковывают и сводят с орбиты: он сгорает в атмосфере.
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HTV-8 доставит более 5,4 т грузов, в том числе шесть новых литий-ионных аккумуляторов с переходниками для замены в конце года устаревших никель-водородных батарей.
Все фото ниже кликабельны:
Также на борту:
– оборудование для модернизации блока клеточной биологии Cell Biology Experiment Facility-Left (CBEF-L);
– миниатюрная экспериментальная спутниковая оптическая система связи SOLISS, которую установят снаружи на японский отсек Japanese Experiment Module (JEM);
– эксперимент Hоurglass (проверка воздействия гравитации на порошки и гранулированный материал). Данные используют для лучшего проектирования будущих посадочных модулей для Луны, Марса и других космических объектов;
– эксперимент FLARE по изучению воспламеняемости материалов в условиях микрогравитации. Различное топливо/вещества будут сжигать в различных условиях в герметичной колбе. Результаты используют для улучшения пожарной безопасности кораблей;
– кубсаты NARSSCube-1 и AQT-D (оба Япония), плюс руандийский RWASAT-1;
– аппарат размещения на орбите кубсатов J-SSOD и некий наноспутник.
Что повезет астронавтам на МКС японский грузовик, подробно можно почитать здесь (англ.).
Упаковывают:
По плану, корабль пристыкуется к МКС в субботу (14 сентября) через порт на модуле Harmony.
Ракета
H-IIB — двухступенчатая одноразовая ракета-носитель среднего класса, созданная компанией Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Используется для вывода Kounotori (H-II Transfer Vehicle или просто HTV) к МКС и заброски других грузов на низкую опорную или геостационарную орбиту.
Всё готово (фото — instagram.com/tmahlmann):
Высота — около 57 м, диаметр — 5,2 м, стартовая масса — 531 тонна.
Два двигателя (LE-7A) первой ступени ракеты работают на смеси жидкого кислорода/водорода, а четыре твердотопливных боковых ускорителя (SRB-A3) — на высокотоксичном полибутадиене.
Эмблема миссии:
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