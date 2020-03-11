На репетиции авиасалона в Пакистане разбился истребитель F-16 - видео

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На вооружении у ВВС Пакистана по состоянию на 2019-й было 77 истребителей F-16 различных модификаций. Сегодня утром один разбился на репетиции парада.

Сегодня утром, 11 марта, в Исламабаде во время тренировочного полета разбился истребитель F-16 местных ВВС. Об этом со ссылкой на утреннее сообщение пресс-службы ВВС Пакистана пишет агентство Reuters.

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Собранный в США многофункциональный легкий истребитель IV поколения принимал участие в репетициях авиасалона и парада ко Дню Пакистана, которые должны состояться 23 марта.

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На месте крушения работают спасательные бригады. Данных о том, погиб летчик или успел катапультироваться и выжил, пока нет.

  • 5 февраля 2020 года в Стамбуле самолет выкатился за ВПП и разбился: фото и видео.
  • В начале весны-2020 вынесено решение: авария вертолета осенью 2019-го, когда погиб экс-министр Кутовой, "вероятнее всего произошла из-за человеческого фактора".
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Теги: авиакатастрофа, пакистан, f-16, Исламабад
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