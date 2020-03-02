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Гибель Кутового. Нацбюро по расследованию авиаинцидентов назвало причину аварии

Гибель Кутового. Нацбюро по расследованию авиаинцидентов назвало причину аварии - Фото
Тарас Кутовой (Фото: LIGA.net)
02.03.2020, 20:16

Нацбюро по расследованию авиаинцидентов назвало причину аварии, в которой погиб бывший министр Тарас Кутовой

Авария вертолета Robinson R44 II UR-KTB осенью 2019 года в Полтавской области, в результате которой погиб экс-министр Тарас Кутовой, вероятнее всего произошла из-за человеческого фактора. Об этом сообщается в отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Согласно отчету, Кутовой, который пилотировал вертолет, вечером 20 октября подал заявку на использование воздушного пространства, чтобы лететь со взлетно-посадочной площадки "Киев-Челлендж" в село Нижние Мельницы Полтавской области. Он получил разрешение от Украэроруха.

Утром 21 октября диспетчер предупредил его о тумане. Кутовой подтвердил получение информации, а потом на радиосвязь не выходил и на запрос диспетчера в не отвечал.

Эксперты установили, что вертолет Кутового попал в туман с видимостью менее 300 метров и низкой облачностью. Согласно отчету, пилот начал быстрое вертикальное снижение, чтобы видеть наземные ориентиры и задел лыжами шасси верхние ветви дерева.

В отчете подробно описано, что именно скорее всего произошло дальше. Если кратко – вертолет вошел в режим вихревого кольца  (неуправляемое снижение с работающим двигателем) и не смог из него выйти – из-за малой высоты (менее 20 метров) столкнулся с землей и загорелся.

Бюро пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной катастрофы стал человеческий фактор – "при принятии решения по выполнению вылета пилот не тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях".

  • 43-летний Тарас Кутовой был народным депутатом 7 и 8 созывов Верховной Рады, министром аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год.
  • 21 октября 2019 года Кутовой погиб в катастрофе вертолета.
Медведева Наталия
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авиакатастрофа вертолет Тарас Кутовой
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